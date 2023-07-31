«Тотальная лажа»: Уткин раскритиковал комментаторов Моссаковского и Неценко за работу на матче РПЛ «Ростов» — «Зенит»

Василий Уткин раскритиковал комментаторов «Матч ТВ» Михаила Моссаковского и Александра Неценко за работу на матче 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». Их репортаж он сравнил с серостью штанов пожарного, а в качестве главной ошибки назвал неправильную трактовку эпизода с голом Матео Кассьерры. В ответ один из комментаторов напомнил популярному блогеру, что тот сам давно не садился к микрофону. Вступился за коллег и Тимур Журавель. Претензии в их адрес он назвал необоснованными и объяснил их желанием привлечь внимание публики.

Центральный матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» запомнился не только спасительным голом с пенальти Николая Комличенко на 94-й минуте и удалением Сергея Семака после финального свистка, но и неожиданным конфликтом целой группы спортивных журналистов.

Начало ему сразу по окончании встречи положил известный в прошлом комментатор Василий Уткин. В своём Telegram-канале он жёстко раскритиковал работу бывших коллег, с которыми трудился как на «Матч ТВ», так и на «НТВ Плюс» — Михаила Моссаковского и Александра Неценко. Уткин начал с того, что похвалил игру вышедшего на замену в составе южан Мохаммада Мохеби.

«Мне очень понравился Мохеби. С поправкой на одну игру — но мы же впечатлы и обсуждаем. Мощный, быстрые решения, может сам — может поискать партнёров. Глянем дальше», — написал Василий.

А затем он неожиданно в постскриптуме, как бы походя, назвал ужасающим и непрофессиональным комментарий встречи.

Ответ Моссаковского не заставил себя долго ждать. По его мнению, Уткин имеет право на критику, как и любой другой зритель.

«Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в Ростов-на-Дону на поезде. Жаль, что прошло уже и время, когда Вася комментировал футбол, и время, когда наблюдения/замечания/советы по твоей работе он писал в личку. Теперь сечёт с плеча в многозначительных постскриптумах. Вполне в духе времени», — посетовал Михаил.

Далее между ними состоялся довольно жёсткий диалог. Уткин объяснил, что не видит смысла разбирать деятельность специалистов «в общепонятной форме», поскольку ему за это не платят. Однако он подчеркнул, что как простому телезрителю, репортаж резал ему ухо.

«Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко. Как всегда, Мосс, с пожеланием успехов», — оставил едкое сообщение Василий.

Михаил же рассказал, что после критики со стороны журналиста получил огромное количество откликов о своей деятельности в Ростове-на-Дону, среди которых были как негативные, так и позитивные. На прощание он пожелал Уткину спокойной ночи и выразил надежду, что он заснёт под их с Неценко репортаж.

Один из самых опытных комментаторов и ведущих «Матч ТВ» Тимур Журавель, который бок-о-бок трудился на «НТВ-Плюс» с Уткиным выложил в Telegram-канале забавный коллаж, на котором бывший коллега изображён в студии «Матч ТВ», а в качестве комикс-облачка рядом с ним написано слово «Кря!». По словам Журавеля, данная картинка до сих пор висит в гримёрке телеканала.

«Жанр наброса Вася знает виртуозно, один из важнейших его скиллов. И он всегда добивается своего — это обсуждают. Мосс ответил, я вот пишу. Вася и вправду как зритель имеет право на любую реплику, на то у нас и есть Telegram, чтобы реагировать, как хотим и на что хотим», — объяснил журналист.

Однако нежелание Уткина разбирать ошибки он назвал всего лишь кокетством, поскольку все понимают: в глазах аудитории он никогда не станет обычным зрителем. В качестве примера Тимур вспомнил публичные конфликты обладателя премии ТЭФИ с известным журналистом Игорем Рабинером.

«Это грустно. Это обесценивает упрёк. Вы же помните полотна Васи в адрес Рабинера. Личная неприязнь там была лишь пикантной деталью в профессиональном разборе. Нам очень важны разговоры о профессии, настаивал тогда Вася... Да, то время ушло, и Вася сейчас другой. И больше не видит, как я понял из нашей ночной переписки, нужды эти разговоры инициировать. И получается, в текущем моменте остался только смердящий наброс, который лёг в Telegram звонким шлепком. И всё. Вот от этого мне грустно», — посетовал Журавель.

Чуть позже Уткин всё же решил указать на конкретные просчёты Моссаковского и Неценко. Для начала он сравнил их репортаж с серостью штанов пожарного. Главной же ошибкой он назвал неправильный разбор эпизода с голом Матео Кассьерры. Журналист напомнил, что результативная атака началась с потери Хорена Байрамяна на чужой половине, но комментаторы этого не заметили. И лишь эксперт Владислав Радимов исправил их недочёт в перерыве.

«Два человека на матче из составляющих эту ситуацию слагаемых не увидели ничего. Совсем. Причём сидя на стадионе. В четыре глаза. Мало того, олд скул (я, Юрий Розанов, Александр Шмурнов и не только) тоже могли бы не заметить, но ведь этого и трансляция не заметила (Кто режиссёр? Это матч тура). Не было нормального длинного повтора, чтобы показать, как эпизод-то возник. Максим Осипенко, кстати, был так же ни при чём, как начинка пирожков Красной Шапочки в пузе Серого Волка…», — в художественном стиле заявил Уткин.

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Также он отметил, что Моссаковский после финального свистка забыл задать Семаку вопрос об удалении.

«Тотальная лажа. На всех уровнях. На встрече тура. А разбирать игру в целом я, да, и не подумаю даже. Наймите специалиста. А то вы себя друг друга, Тимур, исключительно хвалите. За этим тоже увлекательно следить», — добавил журналист.

Журавель также не оставил пост бывшего коллеги без ответа. По его мнению, вся аргументация получилась достаточно натянутой. Тимур не посчитал ошибкой разбор Моссаковским и Неценко эпизода с голом, так как для этого в студию и приглашаются бывшие игроки, которые тоньше разбираются в происходящем на поле.

«У самого Васи, думаю, таких моментов были сотни, когда он не видел по ходу матча то, что потом ему подсказывали друзья-футболисты: Валерий Карпин, Дмитрий Хохлов, тот же Радимов. Только подобное происходило уже за эфиром, а сейчас — в эфире, и это, по-моему, прекрасно. По поводу плохого повтора — Вася не может не знать, что такое трансляция и что по ходу бывает всякое, но превращает это в гигантский упрёк. Да, спору нет, повтор гола не был удачным. Так случается и в АПЛ, и в ЛЧ», — подчеркнул Журавель.

Вместе с тем он согласился: незаданный Семаку вопрос о красной карточке — прокол Моссаковского. Журавель заключил, что в целом не увидел в работе коллег ничего непрофессионального и ужасного, как оценил её Василий.

«У самого Васи тоже были не слишком хорошие встречи. И немало. И как вели себя мы, его друзья? Подбадривали, поддерживали, приходили в пару или просто забирали у него матчи, на которых Вася по разным причинам не мог отработать. А что делает сейчас он? Злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного. Именно поэтому я и написал ещё утром, что мне грустно, и после нового поста стало только хуже», — заключил журналист.

Уткин же напоследок опубликовал самый жёсткий пост, назвав бригаду «Матч ТВ» слабейшей в пространстве русского языка и нетерпимой к критике.

«Ну, я ж говорю: и не стоило разбирать. Тут взаимопонимания не достичь. Да и не нужно. Остались те, кого больше никуда не взяли, или те, кто не решился попробовать», — посетовал он.

Сам Василий последний репортаж на телевидении провёл пять лет назад. В июне 2018-го он отработал матч чемпионата мира Испания — Португалия в эфире «Первого канала». Та встреча осталась для него последней как на турнире, так и в карьере на данный момент. Вскоре он заявил о прекращении сотрудничества с телеканалом.

«Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать игры ЧМ на «Первом канале». Мы расстались со взаимным уважением, а с моей стороны — с благодарностью. Вы, конечно, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать моё право, а я хочу об этом не говорить. Прошу вас уважать моё право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность. Я продолжу говорить о ЧМ так, как я этого хочу и сочту нужным», — объяснил Уткин.

С тех пор он сосредоточился на ведении собственного канала в Youtube, на который уже подписано более 600 тысяч человек. Также он ещё в 2017-м стал владельцем команды «Эгриси», которая сначала выступала в столичной Любительской футбольной лиге (ЛФЛ), а в прошлом году заявилась во второй сезон Медийной футбольной лиги.