Чалов разрешил Геничу не приходить после спора на игру ЦСКА в футболке «Спартака»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов предложил новое наказание для комментатора Константина Генича за поражение в споре.

«Костя, привет! Рад, что тебя назначили на ближайшую игру с «Химками», но, как мы помним, спор остался за мной. Я не кровожадный и зла тебе не желаю, и тем более нашему красно-синему дому, поэтому у меня есть к тебе предложение. Давай ты купишь случайным мальчишкам футболки ЦСКА в нашем фан-шопе. Сделаем вместе доброе дело!» — сказал Чалов в видео, опубликованном в своём Telegram-канале.

Напомним, что нападающий и комментатор поспорили на количество результативных баллов в нынешнем сезоне. Генич проиграл спор и по изначальным условиям должен был прийти на домашний матч ЦСКА в футболке столичного «Спартака».

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 29 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 21-го тура РПЛ московская команда набрала 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. 9 апреля подопечные Владимира Федотова на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сыграют с подмосковными «Химками» в матче 22-го тура.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и екатеринбургский «Урал» 19 апреля сыграют первый матч финала «Пути РПЛ» Кубка России.