Журавель: скоро судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК РФС

Спортивный комментатор Тимур Журавель сообщил, что обращения в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) могут стать платными.

«Вот-вот судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. То есть когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС», — цитирует комментатора «Спорт-Экспресс».

27 июля представители столичного «Спартака» провели встречу с руководством судейского корпуса РФС и обсудили трактовку спорных эпизодов, а также актуальные рекомендации арбитрам при оценке игровых эпизодов.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб не будет подавать жалобы на судейство в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.