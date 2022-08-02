Журавель: скоро судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК РФС
- РИА Новости
«Вот-вот судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. То есть когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС», — цитирует комментатора «Спорт-Экспресс».
27 июля представители столичного «Спартака» провели встречу с руководством судейского корпуса РФС и обсудили трактовку спорных эпизодов, а также актуальные рекомендации арбитрам при оценке игровых эпизодов.
Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб не будет подавать жалобы на судейство в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.