Журавель раскритиковал защитника «Спартака» Джикию за перепалку с журналистом

Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель отреагировал на перепалку защитника московского «Спартака» Георгия Джикии с журналистом после матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:2).

«Да, журналист выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой — у красно-белых одна победа в семи играх. Поэтому здесь никакой провокации или неуместности нет», — написал Журавель в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, напряжение во время беседы исходило от защитника «Спартака».

«Джикия вполне мог бы так и сказать: «Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию». Но вместо этого он шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают репортёров. Вместо того чтобы учить журналистов подбору слов, игрокам стоит поучиться управлять своими эмоциями», — подытожил он.

Красно-белые проиграли «Акрону» со счётом 1:2 и вылетели из Кубка России. Джикия провёл всю игру на скамейке запасных.

Ранее Джикия заявил, что футболисты «Спартака» полностью берут на себя ответственность за поражение в матче с «Акроном».