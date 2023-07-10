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Уткин с иронией отреагировал на слова Семака о Фернандесе

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Журналист Василий Уткин отреагировал на ответ главного тренера «Зенита» Сергея Семака о возможном подписании контракта с защитником Марио Фернандесом.
Уткин с иронией отреагировал на слова Семака о Фернандесе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Может, я у вас в «Зените» медосмотр пройду? Я больше 200 тыс. «грина» не возьму, торг уместен… Вроде спрашивали Семака, чтоб понятнее стало, а стало абсурднее», — написал Уткин в Telegram-канале.

Семак на вопросы журналистов о защитнике ответил: «Его пока нет в команде. Когда будут те или иные игроки, сможем поговорить о функционале».

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний Фернандес подпишет контракт с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА закрыл вопрос компенсации «Интернасьоналу» за Фернандеса.

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