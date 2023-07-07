ЦСКА закрыл вопрос компенсации «Интернасьоналу» за Марио Фернандеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб достиг договорённости с бразильским «Интернасьоналом» относительно компенсации за возвращение футболиста Марио Фернандеса.

«Клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио. Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила возможный переход Фернандеса в «Зенит».