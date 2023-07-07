Узнать больше

ЦСКА закрыл вопрос компенсации «Интернасьоналу» за Марио Фернандеса

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб достиг договорённости с бразильским «Интернасьоналом» относительно компенсации за возвращение футболиста Марио Фернандеса.
ЦСКА закрыл вопрос компенсации «Интернасьоналу» за Марио Фернандеса
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио. Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», — написал Брейдо в своём Telegram-канале. 

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом». 

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила возможный переход Фернандеса в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить