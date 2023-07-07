Салихова — о переходе Фернандеса в «Зенит»: возможно, Боярский просил коня

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила возможный переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Старый конь стрелку, не испортит. Возможно, Боярский просил коня», — приводит слова Салиховой Sport24.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

После окончания сезона-2021/22 футболист принял решение приостановить карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее в ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта.