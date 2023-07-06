В ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом.

«Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта. Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций. При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договорённости. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt, и заявлять всему миру о том, что фактически Марио — свободный агент. Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что у клуба не было желания обмануть собственных болельщиков по ситуации с бразильским футболистом.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса.