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В ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом.
В ЦСКА рассказали о джентльменском соглашении с Фернандесом при расторжении контракта
  • РИА Новости

«Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта. Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций. При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договорённости. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt, и заявлять всему миру о том, что фактически Марио — свободный агент. Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что у клуба не было желания обмануть собственных болельщиков по ситуации с бразильским футболистом. 

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. 

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

6 июля в СМИ появилась информация о том, что 32-летний защитник подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее в ЦСКА заявили, что не отказывались от идеи возвращения Фернандеса.

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