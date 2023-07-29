Карпин остался не доволен результатом матча РПЛ с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что сильно разочарован исходом матча второго тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Не доволен, конечно. Нельзя брать только результат и смотреть только на табло, нужно смотреть на ход игры. Один удар у «Зенита» — и сразу гол после нашего выхода из обороны. Мы выводим нашей передачей, отдаём голевую на наши ворота сами», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, футболисты «Ростова» хорошо играли в обороне.

«Вспомните опасные моменты у наших ворот? Я не говорю про удары, бывают опасные моменты, которые не доходят. Не дали «Зениту» создавать моменты притом, что он чемпион. В обороне не испытывали больших проблем», — заключил Карпин.

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1. В составе команды из Санкт-Петербурга мяч забил Матео Кассьерра на 44-й минуте встречи. В коллективе Валерия Карпина отличился Николай Комличенко (90-я, пенальти).

«Ростов» 5 августа в третьем туре сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему главный арбитр матча с «Ростовом» Евгений Кукуляк удалил его с поля после окончания игры.