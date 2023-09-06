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Губерниев назвал Павлюченко слабым и никчёмным

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Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко после ситуации в программе Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Губерниев назвал Павлюченко слабым и никчёмным
  • РИА Новости

«Павлюченко слабый и никчёмный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. С пустым местом не встречаются», — цитирует Губерниева Sport24

В шоу Слуцкого и Дзюбы комментатору выпало задание позвонить Павлюченко и сказать, что в эфире он «задавит его интеллектом, размажет, расплющит и сделает из него «полное говно».

Напомним, что конфликт Губерниева и футболиста начался после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Тогда комментатор заявил, что команда плохо играет из-за отсутствия сильных игроков. Павлюченко в ответ попросил Губерниева заниматься лыжным спортом и не лезть в футбол.    

Ранее Губерниев прокомментировал уход Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

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