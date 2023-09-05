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Губерниев — об уходе Евсеева из «Факела»: тренера назначают для того, чтобы уволить

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».
Губерниев — об уходе Евсеева из «Факела»: тренера назначают для того, чтобы уволить
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Тренера всегда назначают для того, чтобы уволить. Истину никто не отменял. Сейчас все тренеры в РПЛ как на пороховой бочке. Ситуация везде может меняться очень стремительно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ»

5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела». Воронежская команда под руководством Евсеева одержала семь побед, один раз сыграла вничью и потерпела девять поражений. Клуб из Воронежа с четырьмя очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Факел» после ухода российского специалиста Вадима Евсеева.

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