СЭ: Черевченко и Гаранин — кандидаты на пост главного тренера «Факела»

Стало известно, кто может возглавить «Факел» после ухода российского специалиста Вадима Евсеева.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», воронежский клуб рассматривает две кандидатуры на замену специалисту.

По информации источника, речь идёт об Игоре Черевченко и Вадиме Гаранине.

5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».

«Факел» под руководством Евсеева одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Клуб из Воронежа с четырьмя очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Евсеев высказался о поражении своей команды от «Крыльев Советов» в матче седьмого тура РПЛ.