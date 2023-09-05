СЭ: Черевченко и Гаранин — кандидаты на пост главного тренера «Факела»
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», воронежский клуб рассматривает две кандидатуры на замену специалисту.
По информации источника, речь идёт об Игоре Черевченко и Вадиме Гаранине.
5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».
«Факел» под руководством Евсеева одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.
Клуб из Воронежа с четырьмя очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Евсеев высказался о поражении своей команды от «Крыльев Советов» в матче седьмого тура РПЛ.