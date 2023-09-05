Узнать больше

СЭ: Черевченко и Гаранин — кандидаты на пост главного тренера «Факела»

Короткая ссылка
Стало известно, кто может возглавить «Факел» после ухода российского специалиста Вадима Евсеева.
СЭ: Черевченко и Гаранин — кандидаты на пост главного тренера «Факела»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как сообщает «Спорт-Экспресс», воронежский клуб  рассматривает две кандидатуры на замену специалисту.

По информации источника, речь идёт об Игоре Черевченко и Вадиме Гаранине.

5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».

«Факел» под руководством Евсеева одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Клуб из Воронежа с четырьмя очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Евсеев высказался о поражении своей команды от «Крыльев Советов» в матче седьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить