Евсеев о поражении «Факела» от «Крыльев»: сегодня была самая худшая игра с нашей стороны

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о поражении своей команды от «Крыльев Советов» в матче седьмого тура РПЛ.

«Сегодня была самая худшая игра с нашей стороны, именно командно. В атаке у нас не получилось. С чем связано? Сейчас пауза длинная… Может быть… Есть такое выражение: чемоданное настроение. Наверное, у многих оно было, нужно его чуть закрыть», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:0.

В составе самарской команды отличились Фернандо Костанца (28-я минута), Амар Рахманович (66-я), Владислав Шитов (70-я).

«Крылья Советов» с 14 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с четырьмя очками находится на 14-й позиции.

Ранее «Пари НН» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.