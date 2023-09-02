«Пари НН» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 2:1.

В составе нижегородской команды мячи забили Николай Калинский (16-я минута) и Эдгар Севикян (28-я). У казанцев отличился Кирилл Гоцук (50-я).

«Пари НН» с десятью очками расположился на шестой строчке таблицы чемпионата России, «Рубин» с шестью очками находится на 13-м месте.

Ранее грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.