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«Пари НН» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ

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«Пари Нижний Новгород» одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
«Пари НН» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 2:1.

В составе нижегородской команды мячи забили Николай Калинский (16-я минута) и Эдгар Севикян (28-я). У казанцев отличился Кирилл Гоцук (50-я). 

«Пари НН» с десятью очками расположился на шестой строчке таблицы чемпионата России, «Рубин» с шестью очками находится на 13-м месте.

Ранее грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

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