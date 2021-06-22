Губерниев — Павлюченко: кто-то футбольный обозреватель, а кто-то играет в ПФЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику своих высказываний о сборной России по футболу бывшим форвардом национальной команды Романом Павлюченко.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику своих высказываний о сборной России по футболу бывшим форвардом национальной команды Романом Павлюченко.

«Если я вызвал такую реакцию, значит, попал в самое сердце Романа Павлюченко. Рыбак рыбака видит издалека, поэтому ему виднее. А разговоры из серии «Чувак, ты кто?» — бессмысленны, если у тебя есть голова на плечах. Передаю ему привет и хочу сказать, что у него, видимо, не на плечах. Почему он перешёл в такую плоскость? Не знаю, может, у него кочерыжка вместо головы», — приводит слова Губерниева Sport24.

Он отметил, что у него нет желания обращать внимание на Павлюченко.

«Пусть продолжает играть в футбол, а я сегодня буду в эфире разбирать игру сборной. Каждому своё. Кто-то — футбольный обозреватель, а кто-то играет в ПФЛ, как Роман Павлюченко», — добавил журналист.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Павлюченко резко ответил Губерниеву после критики сборной России.