«Ткнули вилами в спину»: комментатор Генич поссорился с «Ростовом» из-за оценки эпизода в матче со «Спартаком»

Константин Генич поссорился с футбольным клубом «Ростов». Произошло это на фоне конфликта тренерского штаба южан с арбитром Кириллом Левниковым после гостевой встречи 25-го тура со «Спартаком». Дончане остались крайне недовольны действиями судьи и выложили в социальных сетях спорные моменты противостояния. Однако комментатор назвал игровым один из опубликованных эпизодов. В ответ представители клуба намекнули на его предвзятость, поскольку красно-белые недавно преподнесли ему подарок.

После матча 25-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 1:1 благодаря голу Александра Соболева в добавленное время, произошёл очередной скандал. Но основным действующим лицом конфликта стал не главный арбитр встречи Кирилл Левников, хотя именно с претензий в его адрес со стороны тренерского штаба гостей всё началось, а комментатор Константин Генич.

По окончании встречи сотрудники пресс-службы «Ростова» в клубном Telegram-канале выложили фрагменты противостояния, на которых в компенсированные ко второму тайму минуты, происходят стыки между соперниками, но при этом арбитры на них никак не реагируют. «Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всём. А ещё вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина», — написано в сообщении под видео.

Генич, в выходные комментировавший этот матч, решил отреагировать на пост в своих социальных сетях. Он отметил, что понимает эмоции главного тренера южан, но если в первом случае арбитр и мог свистнуть, то во втором, по его словам, была нормальная борьба на скорости.

«Ни в коем случае не хочу оправдывать Карпина или любого другого наставника, когда видишь нечто подобное и у тебя сносит «башню». Так как мне сейчас приходится примерять на себя «тренерский костюм», то ощущения, что все свистки против твоей команды — это данность. Любой контакт в ситуации 50 на 50 или даже 60 на 40 — бесы вырываются наружу и начинаешь полоскать арбитров благим матом. С этим ничего не поделать. И тебя подобное состояние держит ещё минут 30—40, потом чуть отпускает. Но чувство несправедливости остаётся», — отметил Константин.

Для примера специалист выложил видео 2021 года, где в матче «Ростова» с «Зенитом» после похожего единоборства был забит мяч в ворота питерцев. Однако дончанам такая оценка ситуации, похоже, не очень понравилось, и с критики Левникова они переключились на Генича.

На этот раз было выложено видео эпизода на 39-й минуте отчётной встречи со «Спартаком», когда Соболев грубо влетел в Андрея Ланговича. По мнению комментатора, это также был игровой момент. В клубе же увидели в его словах предвзятость, поскольку совсем недавно специалист получил подарок от красно-белых.

«Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили», — подписали видео эпизода в «Ростове».

Нельзя сказать, что шутка удалась, поскольку комментатор уже давно носит очки, но она явно вывела Генича из равновесия. В ответ он опубликовал возмущённый пост, в котором выразил разочарование поведением клуба.

«Как бы я вас ни любил — идите лесом. И это я ещё мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моём лице. Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах», — написал Генич.

Он добавил, что понимает болельщиков, которые оперируют эмоциями, но не клуб, идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля.

«Это зашквар. Ещё и бомбер приплели... Тьфу, блин... разочарование. Чёрный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом», — написал Генич.

В продолжение темы он выложил фото со спартаковским бомбером и несколькими очками. «Ростов» же снова отшутился: «Константин, только не выбирайте те, в которых вы смотрели наш матч против «Урала», — написано в социальных сетях. Это была отсылка к матчу 24-го тура, когда комментатор не увидел гол дончан, но после этого публично извинился за ошибку.

Всё происходящее, похоже, в итоге очень сильно задело Генича. Иначе сложно объяснить последний выпад специалиста в адрес «Ростова» в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю. Это люди, которым я всегда шёл навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли... Я так понимаю, что SMM это не мог без санкций. Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона прекрасно об этом знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло. Поэтому, мне кажется, я не заслужил такой пост», — сказал комментатор.

На фоне ситуации с «Ростовом» Генич умудрился поругаться ещё и с Тимуром Журавелем. Он набросился на коллегу, потому что тот разместил его ответ одному из пользователей у себя в соцсетях с едким комментарием и назвал переживания комментатора бессмысленными.

«Тут ведь что самое интересное? Что лучший комментатор страны допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав», — написал Журавель. А позднее, после перепалки, добавил: «Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешёвые и неуместные. Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достаётся колхозный бесталанный юмор», — написал Журавель.

Однако во вторник, 2 мая, Генич окончательно отошёл и поспешил объясниться, так как ему стало стыдно за то, что он позволил себе спустить собак на коллегу. Константин принёс ему извинения. Также комментатор признал, что проявил слишком много эмоций в последней реакции на пост, который опубликовал «Ростов», и не хотел обижать болельщиков клуба.

«За ответ мне не стыдно, но неудобно, неприятно. Такой я человек — достаточно быстро вспыхиваю. Может, был не прав, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке — порадуюсь за вас. Не будете — значит, не заслужили. Желаю удачи в следующих матчах», — заявил Генич.

Однако журналист признал, что удивился тому, как повели себя в клубе, ведь мало того, что он неоднократно помогал «Ростову» в решении некоторых вопросов, за что его благодарили, так ещё и сразу после матча он в личной переписке с одним из сотрудников подтвердил, что не отказывается от своих слов про «игровой эпизод» в эфире.

«Мне казалось, что этот вопрос закрыт и больше мы к нему не возвращаемся. Зачем было приплетать бомбер, зачем было вставлять очки — они у меня есть — и заканчивать это фразой главного тренера... (нецензурное слово. — RT) ставить эмодзи рука-лицо, честно говоря, не очень понимаю. Поэтому моя реакция после всех наших дружеских отношений мне кажется адекватной», — добавил Генич.