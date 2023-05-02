Дасаев предложил сократить лимит на легионеров в РПЛ до трёх человек

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев уверен, что сокращение лимита легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до минимума пойдёт только на пользу отечественному футболу.

«Это нелегко, надо ждать пару лет. После чего начнут появляться наши талантливые ребята. Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой. Надо лимит сокращать до трёх легионеров. Три хороших легионера помогут. Но не пачками же везти их сюда», — цитирует экс-вратаря московского «Спартака» «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации «должны играть наши ребята».

«Вот в матче «Спартака» и «Ростова» было несколько молодых футболистов, можно сказать, воспитанников. Это очень хорошо. Наши спартаковцы тоже играют. В них надо верить, им надо доверять», — добавил Дасаев.

С сезона-2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров, позволяющий клубам иметь не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми — на поле.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что покупка качественных легионеров поддерживает интерес к футболу в России.