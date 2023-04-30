Нигматуллин считает, что «Спартак» отскочил в матче с «Ростовом»
- РИА Новости
«Спартак» отскочил в матче с «Ростовом». Повезло при благоприятном судействе. «Ростов» пока более достойный серебряный призёр, чем «Спартак», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 1:1.
После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку за демонстративное несогласие с действиями судьи.
«Ростов» (50 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61). «Спартак» с 49 очками занимает третье место.
Ранее жена Карпина заявила, что у «Ростова» украли победу в матче со «Спартаком».