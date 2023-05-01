Камоцци: в матче со «Спартаком» Карпин доказал, что является лучшим тренером в России

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

«Вчера для «Спартака» был очень тяжёлый матч. Но думаю, что результат встречи можно назвать положительным. В матче со «Спартаком» Карпин доказал, что является лучшим тренером в России», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью в матче 25-го тура с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Валерия Карпина мяч забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4). Карпин получил красную карточку в концовке матча. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее сообщалось, что Карпина удалили в матче со «Спартаком» за демонстративное несогласие с действиями судьи.








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