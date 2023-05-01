Камоцци: в матче со «Спартаком» Карпин доказал, что является лучшим тренером в России
«Вчера для «Спартака» был очень тяжёлый матч. Но думаю, что результат встречи можно назвать положительным. В матче со «Спартаком» Карпин доказал, что является лучшим тренером в России», — цитирует Камоцци «Чемпионат».
«Спартак» на своём поле сыграл вничью в матче 25-го тура с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.
В составе команды Валерия Карпина мяч забил Александр Селява (80-я минута). У красно-белых отличился Александр Соболев (90 + 4). Карпин получил красную карточку в концовке матча. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).
Ранее сообщалось, что Карпина удалили в матче со «Спартаком» за демонстративное несогласие с действиями судьи.