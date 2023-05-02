Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи сезона РПЛ

Комментатор Константин Генич высказался о конфликте с «Ростовом».

«Желаю команде, упустившей победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Я искренне желаю им этого. Я постоянно шёл навстречу этим людям, прекрасно с ними общался. Я не думаю, что SMM-отдел мог это сделать без разрешения начальства», — заявил Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинин был заменён на 18-й минуте встречи. Его место на поле занял Даниил Уткин.

После встречи «Ростов» в социальных сетях выложил эпизод из трансляции, в котором Генич назвал «игровым моментом» столкновение нападающего красно-белых Александра Соболева с защитником ростовчан Андрея Ланговича.

В публикации упоминается бомбер красно-белых, который был подарен комментатору. «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили», — сказано в сообщении пресс-службы ростовчан. После этого Генич посоветовал «Ростову» «идти лесом».

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что у Щетинина после матча со «Спартаком» диагностировали сотрясение мозга.