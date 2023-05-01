У Щетинина после матча со «Спартаком» диагностировали сотрясение мозга

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о травме полузащитника Кирилла Щетинина, полученной в матче 25-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Ему не разрешили лететь на самолёте, вчера он выехал в Ростов‑на‑Дону на машине и уже приехал в город. У него диагностировали сотрясение мозга. Что касается участия в ближайшей игре, сказать не могу», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинин был заменён на 18-й минуте встречи. Его место на поле занял Даниил Уткин.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке.

Ранее Виктор Онопко заявил, что Щетинин из-за травмы головы может пропустить матч с «Факелом».