Онопко: Щетинин из-за травмы головы может пропустить матч с «Факелом»

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Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о характере травмы полузащитника Кирилла Щетинина, которую он получил в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Онопко: Щетинин из-за травмы головы может пропустить матч с «Факелом»
  • РИА Новости

«Его вчера отвезли в госпиталь, он получил сотрясение мозга. У него черепно-мозговая травма. Скорее всего, он пропустит игру против «Факела», но, конечно, надо подождать», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

По его словам, футболист получил сильный удар.

«И второй раз, когда вышел на поле, было видно, что у него серьёзное повреждение. Дальше нужно подождать результаты обследования», — добавил Онопко.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинин покинул поле на 18-й минуте встречи.

21-летнего игрока заменили «в связи с жалобой на головокружение, тошноту, головную боль, боль в области шейного отдела позвоночника», говорится в протоколе матча.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61). 

Команда Валерия Карпина в матче 26-го тура 6 мая примет воронежский «Факел».

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что «Спартак» отскочил в матче с «Ростовом».

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