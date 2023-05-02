Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ к «Ростову»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ к «Ростову»
  • РИА Новости

«Просто минимальное время, когда делаются одни замены, без просмотра VAR, — это три минуты. Но если было два просмотра VAR, это навевает на другие мысли, что совершенно нормально. Человек не хочет, чтобы мы играли больше, чтобы мы, не дай бог, сравняли», — приводит слова Карпина «Матч Премьер».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинин был заменён на 18-й минуте встречи. Его место на поле занял Даниил Уткин.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. 

«Ростов» в текущем сезоне заработал 15 пенальти, установив новый рекорд чемпионата.

Ранее сообщалось, что Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи сезона РПЛ.

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