Футбольная федерация Испании подтвердила отставку Рубиалеса

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что Луис Рубиалес покинул пост президента организации.

«Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Рубиалес подал заявление о своей отставке. Об этом федерации стало известно из письма, адресованного Педро Роше. Кроме того, Рубиалес также уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», — говорится в заявлении.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Ранее прокуратура Испании возбудила уголовное дело в отношении Рубиалеса.