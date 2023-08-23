«Неприемлемое поведение»: главу Федерации футбола Испании могут уволить за поцелуй с победительницей ЧМ

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес рискует покинуть свой пост на фоне громкого скандала, разгоревшегося после женского чемпионата мира. Во время церемонии награждения функционер на эмоциях поцеловал в губы полузащитника сборной Дженнифер Эрмосо, что многие в стране сочли неподобающим поведением. Его отставки потребовала вице-премьер Испании Иоланда Диас, а RFEF объявила о созыве внеочередной генеральной ассамблеи организации.

В минувшее воскресенье в Австралии завершился женский чемпионат мира по футболу. В финале сборная Испании взяла верх над командой Англии и впервые в истории завоевала трофей. Однако с тех пор в мире обсуждают не триумф «красной фурии» и не шикарный победный гол Ольги Кармоны, а инцидент, произошедший во время церемонии награждения. В ходе неё радостный глава федерации футбола страны Луис Рубиалес поцеловал в губы хавбека Дженнифер Эрмосо, чем вызвал колоссальный резонанс в медиапространстве и поставил под угрозу свою карьеру.

Безусловно, в современном европейском обществе поступок функционера не мог остаться незамеченным. Новость мгновенно облетела крупнейшие СМИ, причём масла в огонь подлила сама Эрмосо. Сразу после церемонии она организовала прямую трансляцию в социальных сетях, где ей ожидаемо задали вопрос относительно произошедшего с Рубиалесом. И хотя Дженнифер не стала обвинять Луиса в неподобающем поведении, она призналась, что его действия ей не понравились.

Возможно, не заяви Эрмосо о своём отношении к поведению Рубиалеса, громкого скандала удалось бы избежать, а успех Испании на ЧМ-2023 не померк бы на его фоне. Однако процесс был запущен, и в течение нескольких дней с жёсткой критикой в адрес главы Королевской федерации футбола Испании выступил целый ряд чиновников страны. Министр равенства Ирене Монтеро квалифицировала этот поцелуй как «форму сексуального насилия» и призвала не считать подобное допустимым. Схожую позицию заняла и министр по социальным правам Ионе Беларра. По её словам, если мужчины позволяют себе такое на публике, страшно представить, на что они способны наедине. Не остался в стороне и премьер-министр королевства Педро Санчес.

«Это правда, что имело место поведение, которое считается неприемлемым в нашей стране. Нам ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем равенства, уважения и равных прав для женщин. Извинений мало, этого недостаточно. Господин Рубиалес должен прояснить, что именно мы видели», — цитирует Санчеса AS.

К этому моменту президент RFEF уже успел выступить с официальным заявлением и извиниться за свой поступок. По его словам, всё произошло спонтанно и не имело под собой злого умысла.

«Я должен признать, что был совершенно неправ. Это было сделано без дурных намерений в крайне волнительный момент. Тогда нам это показалось естественным, но впоследствии вызвало шумиху. Я должен извиниться, извлечь из произошедшего урок и понять, что президент должен вести себя осторожнее», — приводит слова Рубиалеса Sky Sports.

Стоит отметить, что видео с извинениями глава RFEF записывал один, хотя изначально хотел сделать это в присутствии футболистки. Если верить изданию Relevo, Рубиалес в присутствии спонсоров, персонала и других игроков команды буквально умолял Эрмосо записать совместное обращение и прояснить ситуацию. Обращался к ней по этому поводу и главный тренер сборной Хорхе Вильда, по мнению которого, комментарий Дженнифер мог не только снизить накал, но и не позволить омрачить триумф на ЧМ. Однако спортсменка отказалась и заявила о готовности говорить исключительно о турнире.

Правда, затем в СМИ появились слова самой Эрмосо о случившемся. На их основании можно было сделать вывод, что она спокойно отнеслась к поведению Рубиалеса и не держит на него зла.

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест, вызванный огромной радостью от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вёл себя со всеми нами, и это был естественный жест симпатии и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться — мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», — сказала Эрмосо.

Вопрос в том, принадлежали ли эти слова хавбеку на самом деле. Ведь агентство EFE лишь получило ответ на запрос от пресс-службы RFEF. По данным Relevo, этот комментарий был подготовлен без её ведома, а сама она с представителями организации не разговаривала. Правда, сама Дженнифер пока не подтвердила эти слухи.

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Так или иначе, сейчас карьера Рубиалеса если не висит на волоске, то находится под угрозой. Отправить его в отставку уже призвали бывший судья Хавьер Эстрада Фернандес и вице-премьер Испании Иоланда Диас. По её словам, тот «подверг харассменту» Эрмосо и «напал» на неё, а его оправдания на сей счёт бесполезны. А впоследствии жалобу в Высший спортивный совет страны с требованием отстранить функционера подала основанная ей коалиция «Сумар».

В итоге последовала реакция и со стороны Королевской федерации футбола Испании, объявившей о созыве 25 августа внеочередной генеральной ассамблеи. Сделано это именно по причине разгоревшегося вокруг Рубиалеса скандала. И не исключено, что по его итогам действующий глава либо получит серьёзное взыскание, либо лишится своей должности.

Если это произойдёт, то Рубиалес станет далеко не первым главой организации, покинувшим свой пост на фоне обвинений в непристойном поведении. В феврале эта участь постигла президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре. И хотя катализатором стали его грубые выражения в адрес легенды сборной Зинедина Зидана, впоследствии ряд бывших сотрудниц обвинили функционера в сексуальных домогательствах. Сначала он был отстранён от должности, а потом был вынужден подать в отставку.

В сентябре 2021-го похожие санкции были применены к президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF). Рожерио Кабокло также был обвинён в сексуальных домогательствах и отстранён на 21 месяц. Но, как и Ле Гре, вернуться к исполнению своих обязанностей ему уже не удалось: в марте 2022-го на этом посту его сменил Эднальдо Родригес.