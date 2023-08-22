«Лучшее решение — продолжить карьеру вне «Олд Траффорд»: МЮ расстаётся с обвинявшимся в изнасиловании Гринвудом

«Манчестер Юнайтед» заявил о решении прекратить сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом, в феврале оправданным по обвинениям в изнасиловании и нападении с нанесением телесных повреждений. Как говорится в официальном заявлении, несмотря на отсутствие проблем с законом, в клубе считают правильным для футболиста продолжить выступления за пределами «Олд Траффорд». Сам спортсмен согласился с позицией руководства и выразил готовность возобновить карьеру в другой команде.

Расставание

В последние годы в Туманном Альбионе произошёл не один громкий скандал с участием известных представителей футбольного мира, причём многие из них выступали именно в Манчестере. Долгое время своё честное имя отстаивал подозреваемый в изнасилованиях защитник «Сити» Бенжамен Менди, в избиении девушки обвиняли легенду «Юнайтед» Райана Гиггза, но самым громким стало дело действующего игрока «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда. И хотя 21-летнего нападающего оправдали по всем пунктам ещё в феврале, на «Олд Траффорд» тот не вернулся до сих пор. И как сообщили в клубе, вряд ли сделает это в ближайшее время.

В руководстве «Манчестер Юнайтед» обещали опубликовать официальный пресс-релиз по инциденту с Гринвудом до старта нового сезона АПЛ, но по тем или иным причинам сделать это не удалось. К этому моменту подопечные Эрика тен Хага успели провести два матча в чемпионате: сначала не без труда справились с расставшимся с главным тренером за пару дней до старта первенства «Вулверхэмптоном», а затем уступили «Тоттенхэму», продавшему свою главную звезду Гарри Кейна в «Баварию». И хотя в такой ситуации многие команды несколько раз подумали бы, прежде чем отпускать талантливого исполнителя, боссы манкунианцев были неумолимы.

Также по теме Спровоцировали драку после матча: тренер «Ариса» назвал позором поведение футболистов киевского «Динамо» Футболисты киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку на поле по окончании ответного матча Лиги конференций. Причиной конфликта...

На основании внутреннего расследования в клубе сделали вывод, что Гринвуд действительно не совершал инкриминируемых ему преступлений, но в то же время совершил определённые ошибки, за которые берёт на себя ответственность. И хотя сейчас проблем с законом у него нет, продолжать выступать за «красных дьяволов» не может.

«Все стороны, включая Мэйсона, осознают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в «Манчестер Юнайтед». Поэтому была достигнута взаимная договорённость, что наиболее целесообразным для футболиста будет сделать это за пределами «Олд Траффорд», и мы будем работать с Мэйсоном над достижением этой цели», — заявили в пресс-службе МЮ.

Впоследствии были опубликованы и слова самого Гринвуда. По словам форварда, он с пониманием относится к тем, кто будет судить о нём по информации в социальных сетях и предполагать худшее. Но в то же время напомнил о признании себя невиновным по всем пунктам.

«Я не совершал вменяемые мне вещи, и в феврале с меня были сняты все обвинения… Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за ситуации, которые привели к публикации в социальных сетях… Сегодняшнее решение стало результатом совместной работы «Манчестер Юнайтед», моей семьи и моей лично. Наилучшее решение для всех нас — продолжить карьеру за пределами «Олд Траффорд», [там,] где моё присутствие не будет отвлекать клуб», — приводит заявление англичанина The Independent.

Подвёл черту под этим делом исполнительный директор манкунианцев Ричард Арнольд. По его словам, в «Манчестер Юнайтед» сделали всё возможное, чтобы досконально разобраться в произошедшем, а также поддерживали предполагаемую жертву, ставя во главу угла её благополучие, пожелания и точку зрения. И хотя в клубе не смогли получить доступ к некоторым конфиденциальным данным, согласились с вердиктом и признали Гринвуда невиновным.

Будущее

Безусловно, намерение «красных дьяволов» расстаться с токсичным активом и предельно дистанцироваться от него кажется логичным. Однако ещё несколько дней назад в СМИ предсказывали иное развитие ситуации. По сведениям The Athletic, 16 августа Арнольд сообщил руководству 20-кратных чемпионов Англии о скором возвращении Гринвуда в состав коллектива и даже рассказал о наличии чёткого плана, в соответствии с которым этот процесс планировалось осуществлять. Якобы он был проработан до мельчайших подробностей и объяснял, каким образом Гринвуда должны были фотографировать во время тренировок и как на вопросы о нём следует отвечать тен Хагу.

Также был составлен список обозревателей, журналистов и политиков, поддерживающих и выступающих против реинтеграции Мэйсона в «Манчестер Юнайтед». Не забыли и про занимающиеся проблемами домашнего насилия благотворительные организации, с чьей стороны должна была последовать наиболее жёсткая критика.

Но по неизвестным причинам этот «проект» был свёрнут, а от Гринвуда предпочли избавиться. Быть может, в МЮ побоялись испортить атмосферу внутри команды или испугались общественного резонанса, вызванного возвращением спортсмена. Ведь ещё перед матчем с «Вулверхэмптоном» активные болельщицы коллектива обещали устроить акцию протеста у стадиона. Возможно, против такого развития ситуации выступили в женской команде, чьё мнение по этой теме планировали узнать боссы.

Так или иначе, в ближайшее время Гринвуду постараются найти новое место работы. И если верить слухам, проблем с этим быть не должно. Всё же тот остаётся крайне талантливым молодым форвардом, ранее доказавшим свою готовность приносить результат на самом высоком уровне. Если оставить за скобками многострадальный сезон-2021/22, то Мэйсон ни разу не опускался ниже планки в 12 голов за год во всех турнирах на взрослом уровне.

В марте говорилось о желании ряда представителей Суперлиги Турции заполучить вингера, а в июле сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса», «Аталанты», а также некоторых клубов АПЛ. Вопрос в том, на каких условиях МЮ захочет расстаться с футболистом. Ведь на основании официального заявления крайне сложно сделать вывод, пойдёт ли речь о полноценной продаже или только о продолжительной аренде.

Действующий контракт Гринвуда с «Юнайтед» действует до лета 2025 года. И как рассказали источники ESPN, клуб намерен продолжать выплачивать игроку зарплату вплоть до того момента, когда найдёт ему новый коллектив. При этом Мэйсону будет запрещено тренироваться на базе в Каррингтоне, причём даже по индивидуальной программе.

Обвинения

Скандал вокруг одного из самых перспективных воспитанников МЮ последних лет разгорелся в январе 2022 года. Молодой футболист был задержан в своём доме по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийства. Поводом для этого стали фотографии и запись, размещённые его девушкой Гарриэт Робсон. Впоследствии отец пострадавшей заявил, что она сама не хотела делиться подробностями личной жизни, а появление данных в сети объяснил взломом её телефона. Однако заявление в полицию всё же было направлено.

В итоге расследование длилось около года, на протяжении которых Гринвуд не имел возможности защищать цвета как МЮ, так и сборной Англии, за которую дебютировал в октябре 2020-го. Тогда он провёл 12 минут во встрече с Исландией, но результативными действиями не отметился. Попутно с Мэйсоном прекратила сотрудничество компания Nike, его удалили из серии игр ФИФА, а «Юнайтед» предложил всем болельщикам бесплатно обменять атрибутику с его фамилией.

Тем не менее уже в феврале 2022-го Гринвуда освободили из-под стражи, однако в октябре он вновь был арестован. Спортсмен якобы контактировал с Робсон, что было нарушением условий залога. Но уже спустя несколько суток он вновь вышел на свободу, а в феврале с него были сняты все обвинения по решению Королевской прокурорской службы. В октябре ему вменяли обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении и нападении с причинением телесных повреждений.

В это же время появились сведения о возобновлении отношений между Гринвудом и Робсон. В конце февраля говорили, что пара ждёт ребёнка, а в июле 21-летний нападающий стал отцом. Об этом он сам сообщил в социальных сетях, опубликовав соответствующую фотографию.