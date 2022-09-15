Обвиняемый в домашнем насилии Гринвуд попал в заявку молодёжной команды МЮ на сезон

Английский нападающий Мэйсон Гринвуд, обвиняемый в домашнем насилии, был включён в состав молодёжной команды «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, отпущенный под залог Гринвуд по-прежнему отстранён от выступлений за «Манчестер Юнайтед», но при этом значится в составе молодёжной команды клуба (не старше 21 года). В теории это даёт ему право выйти на поле за взрослый коллектив.

30 января Гринвуд был арестован по обвинениям в домашнем насилии над своей девушкой. 2 февраля он был выпущен под залог.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За взрослую команду «красных дьяволов» он дебютировал в марте 2019 года. В общей сложности он провёл за манкунианцев 129 матчей, забил 35 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов назвал порядочным человеком американского нападающего хоккейной команды Рида Буше, осуждённого за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки.