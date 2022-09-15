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Глава «Авангарда» назвал порядочным человеком осуждённого за сексуальное насилие хоккеиста Буше

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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов высоко отозвался об американском нападающем хоккейной команды Риде Буше, осуждённом за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки.
Глава «Авангарда» назвал порядочным человеком осуждённого за сексуальное насилие хоккеиста Буше
  • Gettyimages.ru

«Кейс с Буше показателен с точки зрения отношения общества к таким жёлтым событиям. В течение чемпионского сезона Буше всегда проявлял себя как хороший спортсмен и человек, никаких претензий к нему не было. Этот кейс случился много лет назад, и никто в России точно не знает, что произошло. Мы даже не видели краткого вывода из судебного процесса, который происходил. Об этом знают Буше и его адвокат. Это было давно, каждый человек имеет право на ошибку, в последующие годы Рид проявил себя как отличный хоккеист и порядочный человек», — цитирует Крылова РИА Новости.

По словам главы «Авангарда», при подписании контракта с американским форвардом в клубе руководствовались его спортивными качествами, в частности выступлением в победном для омичей розыгрыше Кубка Гагарина, и поведению в последние годы.

Буше был выбран «Нью-Джерси Девилз» под общим 99-м номером на драфте НХЛ 2011 года. Впоследствии за команду он провёл три сезона, а затем защищал цвета «Нэшвилл Предаторз» и «Ванкувер Кэнакс». В 2020 году он подписал контракт с «Авангардом» и в первом же сезоне помог омичам завоевать Кубок Гагарина.

В феврале 2022 года Буше был приговорён к четырём годам испытательного срока и одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей — 12 лет.

Ранее сообщалось, что шайба Буше не спасла «Авангард» от проигрыша «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (НХЛ). 

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