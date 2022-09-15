Глава «Авангарда» назвал порядочным человеком осуждённого за сексуальное насилие хоккеиста Буше

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов высоко отозвался об американском нападающем хоккейной команды Риде Буше, осуждённом за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки.

«Кейс с Буше показателен с точки зрения отношения общества к таким жёлтым событиям. В течение чемпионского сезона Буше всегда проявлял себя как хороший спортсмен и человек, никаких претензий к нему не было. Этот кейс случился много лет назад, и никто в России точно не знает, что произошло. Мы даже не видели краткого вывода из судебного процесса, который происходил. Об этом знают Буше и его адвокат. Это было давно, каждый человек имеет право на ошибку, в последующие годы Рид проявил себя как отличный хоккеист и порядочный человек», — цитирует Крылова РИА Новости.

По словам главы «Авангарда», при подписании контракта с американским форвардом в клубе руководствовались его спортивными качествами, в частности выступлением в победном для омичей розыгрыше Кубка Гагарина, и поведению в последние годы.

Буше был выбран «Нью-Джерси Девилз» под общим 99-м номером на драфте НХЛ 2011 года. Впоследствии за команду он провёл три сезона, а затем защищал цвета «Нэшвилл Предаторз» и «Ванкувер Кэнакс». В 2020 году он подписал контракт с «Авангардом» и в первом же сезоне помог омичам завоевать Кубок Гагарина.

В феврале 2022 года Буше был приговорён к четырём годам испытательного срока и одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17, а пострадавшей — 12 лет.

Ранее сообщалось, что шайба Буше не спасла «Авангард» от проигрыша «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (НХЛ).