Sky Sports: подозреваемого в изнасиловании футболиста МЮ заключили под стражу

Футболист «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд заключён под стражу.

Гринвуд заключён под стражу до 21 ноября за нарушение условий освобождения под залог в деле об обвинениях в избиении и изнасиловании Гарриет Робсон, его подруги, сообщает Sky Sports.

Гарриет Робсон, девушка Гринвуда, в январе опубликовала в социальных сетях фотографии со следами побоев. Потерпевшая утверждает, что форвард МЮ причастен к случившемуся. После этого Гринвуда арестовали, но 2 февраля он был освобождён под залог до проведения дальнейшего расследования.

Ранее Гринвуду предъявили обвинение в попытке изнасилования.