Форварду МЮ Гринвуду предъявили обвинение в попытке изнасилования

В Королевской государственной прокуратуре по уголовным делам сообщили о ходе расследования дела в отношении нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, которого обвиняют в сексуальном насилии.

«Королевская прокуратура уполномочила полицию Большого Манчестера предъявить Гринвуду обвинения в попытке изнасилования, принуждающем поведении и нападении, повлекшем телесные повреждения», — цитирует прокурора Джанет Поттер Reuters.

Уточняется, что 21-летний футболист должен предстать перед мировым судом Большого Манчестера 17 октября.

Гарриет Робсон, девушка Гринвуда, в январе опубликовала в социальных сетях фотографии со следами побоев. Потерпевшая утверждает, что форвард МЮ причастен к случившемуся. После этого Гринвуда арестовали. Но 2 февраля он был освобождён под залог до проведения дальнейшего расследования.

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