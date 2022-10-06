Отец игрока «Балтики» Гогричиани — об обвинениях в адрес сына: это просто катастрофа

Гоча Гогричиани — старший прокомментировал скандальную ситуацию с нападающим калининградской «Балтики», которого обвиняют в избиении своей подруги.

«Это просто катастрофа. Я даже не знаю, что ею движет. Я не могу понять, как так можно врать на всю страну? Она говорит, что после того, как Гоча якобы сломал ей нос, она полетела в Москву, а через три дня снова вернулась к нему. Где здесь логика?» — цитирует Гогричиани-старшего Sport24.

Он считает, что Кристина Куддус с самого начала «задумала забрать у Гочи деньги или ещё что-то».

Куддус, девушка Гогричиани, обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики». Она утверждает, что футболист сломал ей нос, а также нанёс много травм.

Гоча Гогричиани намерен подать в суд на девушку, обвинившую его в насилии.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил надежду, что Гогричиани выгонят из «Балтики».