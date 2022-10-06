Губерниев — о Гогричиани: надеюсь, его выгонят из «Балтики»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с нападающим калининградской «Балтики» Гочей Гогричиани, которого обвиняют в избиении своей подруги.

«Надеюсь, что Гогричиани получит по заслугам. Он негодяй, если это сделал. Понятно, что появляются слухи о невиновности футболиста. Но сигналы о рукоприкладстве были и раньше. Поэтому надеюсь, что игрока выгонят из клуба и он понесёт заслуженное наказание. Таким людям не место в футболе», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Кристина Куддус, девушка Гогричиани, обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики». Она утверждает, что футболист сломал ей нос, а также нанёс много травм.

В нынешнем сезоне Гогричиани провёл за «Балтику» пять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с калининградским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее отец игрока «Балтики» Гогричиани заявил, что сын подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении.