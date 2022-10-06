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Отец игрока «Балтики» Гогричиани заявил, что сын подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении

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Бывший футболист сборной Грузии Гоча Гогричиани — старший рассказал, что его сын, выступающий за калининградскую «Балтику», подаст в суд на девушку, которая обвинила его в избиении.
Отец игрока «Балтики» Гогричиани заявил, что сын подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении
  • Gettyimages.ru
  • © Audtakorn Sutarmjam / EyeEm

«Будет ли Гоча подавать заявление в суд? Обязательно. Как я знаю, Гочу уже вызывали. Руководство тоже заинтересовано этим вопросом. Плохо, что эта ситуация затянулась и я узнал об этом так поздно», — цитирует Гогричиани-старшего «Матч ТВ».

По его словам, никакой драки между футболистом и девушкой не было. При этом Гогричиани-старший отметил, что у пары были постоянные ссоры.

В нынешнем сезоне Гогричиани провёл за «Балтику» пять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с калининградским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее «Балтика» выступила с официальным заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего команды Гочи Гогричиани.

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