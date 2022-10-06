«Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок
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«В настоящий момент «Балтика» ведёт внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки игрок отстранён от тренировочного процесса с основной командой», — говорится в заявлении на официальном сайте калининградского клуба.
Ранее девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны игрока.
В нынешнем сезоне Гогричиани провёл за «Балтику» пять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с калининградским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.