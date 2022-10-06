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«Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок

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«Балтика» выступила с официальным заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего команды Гочи Гогричиани.
«Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок
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  • © ФК "Балтика"

«В настоящий момент «Балтика» ведёт внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки игрок отстранён от тренировочного процесса с основной командой», — говорится в заявлении на официальном сайте калининградского клуба.

Ранее девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны игрока.

В нынешнем сезоне Гогричиани провёл за «Балтику» пять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с калининградским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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