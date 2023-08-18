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Спровоцировали драку после матча: тренер «Ариса» назвал позором поведение футболистов киевского «Динамо»

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Екатерина Бредина
Футболисты киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку на поле по окончании ответного матча Лиги конференций. Причиной конфликта стало поведение игроков украинского клуба, которые подошли к болельщикам соперника и начали показывать провокационные жесты. Так они решили ответить фанатам за баннеры против украинского националистического батальона «Азов»*, появившиеся на трибунах в первой встрече. Главный тренер греков Апостолос Терзис осудил поступок украинских спортсменов, назвав произошедшее позором.
Спровоцировали драку после матча: тренер «Ариса» назвал позором поведение футболистов киевского «Динамо»
  • © Patrick Ahlborn/DeFodi Images via Getty Images

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций с участием киевского «Динамо» и кипрского «Ариса» больше запомнились не игрой, а поведением болельщиков и футболистов. Первая встреча состоялась 10 августа в Салониках и завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный мяч забил Луис Пальма, реализовавший пенальти на 69-й минуте. На первых минутах фанаты вывесили на трибунах баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола». Через некоторое время полотна убрали.

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Как оказалось, футболисты «Динамо» всё это видели. Так что ответный матч априори становился миной замедленного действия, готовой взорваться после первой же провокации.

Впрочем, настоящая борьба была и на поле. Гости открыли счёт усилиями Невена Джурасека, но Назар Волошин перед перерывом и Александр Караваев в концовке второго тайма огорчили соперника, благодаря чему основное время завершилось со счётом 2:1 в пользу киевлян, которые домашние встречи Лиги конференций проводят сейчас в Бухаресте.

На 106-й минуте гости остались вдесятером после удаления полузащитника Домагоя Павичича, однако киевляне не смогли воспользоваться численным перевесом. В итоге сильнейший в противостоянии определялся в серии пенальти. «Динамо» всё же прошло дальше — 6:5. Лотерея одиннадцатиметровых завершилась после промаха защитника Мозеса Одубаджо.

Больше всего победе радовался голкипер Георгий Бущан. Однако его реакция оказалось странной: спортсмен побежал на другой конец поля к болельщикам «Ариса» и начал показывать провокационные жесты. К вратарю присоединились и другие футболисты украинской команды.

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Игроки «Ариса» направились к динамовцам, чтобы остановить их, но в итоге началась потасовка. Греческие фанаты также не остались в стороне: выяснение отношений проходило под скандирование имени президента России Владимира Путина. Конфликт удалось разрешить только главному арбитру встречи, который показал несколько жёлтых карточек — Бущану, Владиславу Дубинчаку и Лазаросу Христодулопулосу.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис осудил действия футболистов киевского «Динамо», которые спровоцировали драку. По его словам, украинским футболистам должно быть стыдно, что они подходили к болельщикам и показывали жесты.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, в свою очередь, постарался оправдать свою команду. Специалист объяснил поведение игроков реакцией на баннеры, появившиеся на трибунах во время встречи в Салониках.

«Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами и надеюсь, что в будущем такого не повторится. Я сам не ожидал подобного. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты «Ариса», — приводит «Чемпионат» слова Луческу.

Пресс-конференция на этой теме, по сути, и закончилась, поскольку журналисты начали задавать специалисту дополнительные вопросы, на которые он не захотел отвечать.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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