Спровоцировали драку после матча: тренер «Ариса» назвал позором поведение футболистов киевского «Динамо»

Футболисты киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку на поле по окончании ответного матча Лиги конференций. Причиной конфликта стало поведение игроков украинского клуба, которые подошли к болельщикам соперника и начали показывать провокационные жесты. Так они решили ответить фанатам за баннеры против украинского националистического батальона «Азов»*, появившиеся на трибунах в первой встрече. Главный тренер греков Апостолос Терзис осудил поступок украинских спортсменов, назвав произошедшее позором.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций с участием киевского «Динамо» и кипрского «Ариса» больше запомнились не игрой, а поведением болельщиков и футболистов. Первая встреча состоялась 10 августа в Салониках и завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный мяч забил Луис Пальма, реализовавший пенальти на 69-й минуте. На первых минутах фанаты вывесили на трибунах баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола». Через некоторое время полотна убрали.

Как оказалось, футболисты «Динамо» всё это видели. Так что ответный матч априори становился миной замедленного действия, готовой взорваться после первой же провокации.

Впрочем, настоящая борьба была и на поле. Гости открыли счёт усилиями Невена Джурасека, но Назар Волошин перед перерывом и Александр Караваев в концовке второго тайма огорчили соперника, благодаря чему основное время завершилось со счётом 2:1 в пользу киевлян, которые домашние встречи Лиги конференций проводят сейчас в Бухаресте.

На 106-й минуте гости остались вдесятером после удаления полузащитника Домагоя Павичича, однако киевляне не смогли воспользоваться численным перевесом. В итоге сильнейший в противостоянии определялся в серии пенальти. «Динамо» всё же прошло дальше — 6:5. Лотерея одиннадцатиметровых завершилась после промаха защитника Мозеса Одубаджо.

Больше всего победе радовался голкипер Георгий Бущан. Однако его реакция оказалось странной: спортсмен побежал на другой конец поля к болельщикам «Ариса» и начал показывать провокационные жесты. К вратарю присоединились и другие футболисты украинской команды.

Игроки «Ариса» направились к динамовцам, чтобы остановить их, но в итоге началась потасовка. Греческие фанаты также не остались в стороне: выяснение отношений проходило под скандирование имени президента России Владимира Путина. Конфликт удалось разрешить только главному арбитру встречи, который показал несколько жёлтых карточек — Бущану, Владиславу Дубинчаку и Лазаросу Христодулопулосу.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис осудил действия футболистов киевского «Динамо», которые спровоцировали драку. По его словам, украинским футболистам должно быть стыдно, что они подходили к болельщикам и показывали жесты.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, в свою очередь, постарался оправдать свою команду. Специалист объяснил поведение игроков реакцией на баннеры, появившиеся на трибунах во время встречи в Салониках.

«Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами и надеюсь, что в будущем такого не повторится. Я сам не ожидал подобного. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты «Ариса», — приводит «Чемпионат» слова Луческу.

Пресс-конференция на этой теме, по сути, и закончилась, поскольку журналисты начали задавать специалисту дополнительные вопросы, на которые он не захотел отвечать.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.