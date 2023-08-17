Четвёртый трофей в году: «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» по пенальти и стал обладателем Суперкубка УЕФА

«Манчестер Сити» одолел «Севилью» в серии пенальти и впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись забитыми мячами — на точный удар Юссефа Эн-Несири в середине первого тайма после перерыва ответил Коул Палмер. При этом испанцы были ближе к тому, чтобы выиграть в основное время, но Эдерсон дважды не позволил им отличиться из убойных позиций. В «лотерее» же решающей стала осечка Неманьи Гуделя — серб подошёл к точке последним и пробил в перекладину.

В преддверии противостояния за Суперкубок УЕФА мало кто сомневался в победе «Манчестер Сити» над «Севильей». Большинство болельщиков верили, что горожане вслед за треблом в предыдущем сезоне впервые в истории завоюют этот еврокубок. На их стороне было всё: и мощь состава, и статистика очных встреч. Английская команда четырежды встречалась с испанской и неизменно одерживала победы. В последний раз их пути пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, и тогда подопечные Хосепа Гвардиолы дважды оказались сильнее с общим счётом 7:1.

К тому же, несмотря на то что действующие победители Лиги Европы шесть раз бились за почётный трофей, они только однажды сумели его завоевать — в самой первой попытке в 2006-м, когда неожиданно разгромили «Барселону». Все остальные попытки завершились неудачей. Однако нельзя забывать: на пути к очередному триумфу в ЛЕ коллектив Хосе Луиса Мендилибара продемонстрировал, что не испытывает пиетета перед грандами, выбив из борьбы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

«Мы должны придерживаться наших идей и попытаться навязать свой футбол, даже если играем с лучшей команды Европы. Наш состав не будет сильно отличаться от последних встреч, проведённых в прошлом сезоне ЛЕ, даже с учётом того, что «Сити» будет гораздо более быстрым соперником, чем «Рома», — процитировал специалиста официальный сайт УЕФА перед матчем.

Повысить шансы «Севильи» на сенсацию должна была и травма Кевина Де Брёйне. Бельгиец получил её в игре стартового тура АПЛ с «Бёрнли» и выбыл из строя на несколько месяцев. После этого Гвардиола посетовал на слишком короткое межсезонье, которое не позволило ему в должной мере подготовить подопечных.

В результате бельгийца на правом фланге атаки неожиданно заменил молодой Коул Палмер. Свой шанс он заслужил удачным выходом на замену в поединке за Суперкубок Англии с «Арсеналом», когда открыл счёт, хотя «горожане» и уступили в серии пенальти. В центре же обороны наставник выпустил в паре с Мануэлем Аканджи новичка Йошко Гвардиола.

А его визави, вопреки обещаниям, всё же произвёл несколько перестановок по сравнению с финалом ЛЕ. Так, на левом краю обороны появился Маркос Акунья, дуэт опорников с Иваном Ракитичем составил Жоан Жордан, а в атакующей группе расположился Эрик Ламела.

Первый тайм завершился сенсацией. Казалось, «Манчестер Сити» обеспечит себе уверенное преимущество. На деле же соперник отправился в раздевалку, лидируя в счёте и в очередной раз доказав свой статус грозы авторитетов. Действующие победители ЛЧ, как и ожидалось, сразу забрали мяч под контроль и к концу игры нарастили процент владения им до 69%.

Однако подопечные Мендилибара были к этому готовы и спокойно отошли на свою половину. При обороне они переходили на схему 4—4—1—1 и выстраивали две защитные линии, пройти которые было непросто. А при необходимости, если кому-то удавалось продвинуться вперёд, не стеснялись фолить. У оппонентов почти не было свободного пространства на последней трети поля, не говоря уже о штрафной.

В такой игре потерялся даже Эрлинг Холанд. Норвежец вовсе не угрожал чужим воротам и запомнился лишь заработанной на нём жёлтой карточкой Луака Баде. Забегая вперёд, он отметился всего одним неточным ударом и совершил 16 касаний мяча — худший результат среди партнёров, если не брать в расчёт вышедшего на замену в концовке Хулиана Альвареса.

При необходимости на первый план выходил Боно. Марокканский голкипер, который, по информации СМИ, в ближайшее время перейдёт в «Аль-Хиляль», выручил партнёров в паре эпизодов. В дебюте он чудом справился с опаснейшим ударом головой в упор в исполнении Натана Аке после розыгрыша корнера, а затем парировал кручёный выстрел Джека Грилиша.

Почти не проникая на чужую половину, «Севилья» умудрилась забить на 25-й минуте. Причём начал результативную контратаку всё тот же Боно. Он неудачно вынес мяч от своих ворот низом, но тот неожиданно проскочил в центральный круг к Оливеру Торресу. Далее команда провела стремительный контрвыпад по левому флангу. Подключившийся Маркос Акунья выполнил отличную подачу в штрафную, а Юссеф Эн-Несири продавил Гвардиола и пробил головой в ближний угол. Это был единственный удар номинальных гостей в створ в первой половине.

Постепенно давление со стороны фаворита увеличивалось. Открыв счёт, подопечные Мендилибара полностью отдали инициативу и думали только об обороне. Тем неожиданней оказались изменения в их игре после перерыва. Вместо того чтобы всё глубже садиться к воротам, красно-белые принялись включать высокий прессинг и наладили контригру.

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Более того, на 50-й минуте Эн-Несири обязан был удваивать преимущество. Великолепный рывок слева совершил Лукас Окампос, который на чужой половине ушёл от подката Кайла Уолкера и протащил мяч почти до чужой штрафной. Далее он вырезал пас на ход марокканцу. Тот оказался прямо перед Эдерсоном, но чудом не смог его обыграть. Чуть позже «Севилья» провела похожую атаку правым краем, но на этот раз Уолкер в последний миг сумел прервать прострел на Эн-Несири. Но в целом куда больше опасности приходило как раз из зоны капитана, который не справлялся с Окампосом.

У «Сити» же не получалось абсолютно ничего. «Горожане» не только не угрожали владениям оппонента, отчаявшись проникнуть сквозь оборонительные редуты, но даже не тревожили Боно. Однако класс этого коллектива настолько высок, что порой ему хватает одной ошибки соперника и минимальной потери концентрации, чтобы спастись.

Так произошло и по истечении часа противостояния в Греции. Грилиш и Родри разыграли комбинацию на левом фланге, а испанец выполнил отличную подачу на дальнюю штангу. Идеально действовавшие до того футболисты испанской дружины прозевали подключение сразу троих оппонентов, и вновь воспользовавшийся доверием Гвардиолы Палмер головой сбросил мяч в дальний угол. И тут же ещё один потрясающий момент упустил Эн-Несири, не сумевший реализовать выход почти один на один с Эдерсоном.

Забив, действующие победители ЛЧ нарастили давление и снова прижали соперников к штрафной. Если бы удача им улыбнулась, «Манчестер Сити» вполне мог всё закончить в основное время. Однако сначала мяч чудом не залетел в сетку после серии рикошетов, а затем Боно справился с выстрелом Грилиша. Да и Мендилибар выполнил своевременные замены, освежив линию обороны.

В результате судьба трофея решилась в серии пенальти. Фаворитом в ней выглядела уже «Севилья». Всё дело в фигуре Боно, который является признанным мастером в этом компоненте. Достаточно того, что в «лотерее» в финале ЛЕ с «Ромой» он парировал один выстрел и помог партнёрам одержать победу. А в 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Марокко в серии пенальти обыграла Испанию, причём «красная фурия» не забила ни разу.

Однако на этот раз все футболисты точно исполняли свои попытки и почти не давали шансов голкиперам. Разве что Эдерсон угадал направление выстрела Ивана Ракитича, но не достал мяч.

Развязка же наступила, когда у команд оставалось по одному удару. Именно Боно имел возможность вновь стать героем, но ему не хватило удачи. Он добрался до мяча, посланного Уолкером в правый от себя угол, однако тот предательски прополз в сетку. А далее наступила очередь Неманьи Гуделя. Серб пробил мощно, прямо по центру, но едва не сломал перекладину.

Таким образом, «Манчестер Сити» всё-таки дожал неуступчивого соперника и вслед за ЛЧ впервые взял Суперкубок УЕФА. В общей же сложности для клуба это четвёртый трофей в году — после АПЛ, ЛЧ и Кубка страны. «Севилья» же потерпела шестое поражение в истории турнира при всего одной победе.