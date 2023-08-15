Гвардиола: у Де Брёйне очень серьёзная травма, он выбыл на несколько месяцев
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«У Де Брёйне очень серьёзная травма. Он выбыл на несколько месяцев. В ближайшие дни нам нужно будет решить по поводу операции, но мы определённо потеряли Кевина на какое-то время», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в первом туре АПЛ со счётом 3:0. Де Брёйне получил повреждение, после чего был сразу заменён.
Подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 16 августа в Афинах. Начало — в 22:00 мск.
Ранее Холанд заявил, что Гвардиола был на него зол после матча с «Бёрнли».