Гвардиола: у Де Брёйне очень серьёзная травма, он выбыл на несколько месяцев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы.

«У Де Брёйне очень серьёзная травма. Он выбыл на несколько месяцев. В ближайшие дни нам нужно будет решить по поводу операции, но мы определённо потеряли Кевина на какое-то время», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в первом туре АПЛ со счётом 3:0. Де Брёйне получил повреждение, после чего был сразу заменён.

Подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 16 августа в Афинах. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Холанд заявил, что Гвардиола был на него зол после матча с «Бёрнли».