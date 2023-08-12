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Холанд заявил, что Гвардиола был на него зол после матча с «Бёрнли»

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал конфликт с тренером команды Хосепом Гвардиолой после матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли» (3:0).
Холанд заявил, что Гвардиола был на него зол после матча с «Бёрнли»
  • AP
  • © David Cliff

«Ссора с Пепом произошла из-за того, что Силва не отдал мне пас. Гвардиола был зол на меня, потому что я просил передачу», — приводит слова нападающего Sky Sports.

По его словам, работать с 52-летним испанцем — одно удовольствие.

«Не знаю, есть ли кто-то лучше Гвардиолы для молодого игрока», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».

После игры Гвардиола подошёл к 23-летнему норвежцу и начал высказывать недовольство.

Ранее Гвардиола рассказал о конфликте с Холандом после матча с «Бёрнли».

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