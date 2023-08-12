Холанд заявил, что Гвардиола был на него зол после матча с «Бёрнли»
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«Ссора с Пепом произошла из-за того, что Силва не отдал мне пас. Гвардиола был зол на меня, потому что я просил передачу», — приводит слова нападающего Sky Sports.
По его словам, работать с 52-летним испанцем — одно удовольствие.
«Не знаю, есть ли кто-то лучше Гвардиолы для молодого игрока», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».
После игры Гвардиола подошёл к 23-летнему норвежцу и начал высказывать недовольство.
Ранее Гвардиола рассказал о конфликте с Холандом после матча с «Бёрнли».