Гвардиола рассказал о конфликте с Холандом после матча с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему разговаривал на повышенных тонах с нападающим команды Эрлингом Холандом после матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли» (3:0).

«Команде нужно было играть более прямолинейно с Эрлингом, и мы показали такой футбол во втором тайме. Холанд всё время хочет пас. Он говорил: «Пасуйте мне, один на один, и я сделаю это». Но когда до конца тайма остаётся две-три минуты… Ковачич и Родри потеряли мяч из-за этого. Поэтому Силва был прав, не дав ему ещё один пас. Однако это не проблема. Холанд забил два мяча и очень счастлив», — приводит слова тренера Sky Sports.

Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».

После игры Гвардиола подошёл к нападающему и начал высказывать недовольство.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» в первом туре АПЛ.