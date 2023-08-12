Узнать больше

Гвардиола рассказал о конфликте с Холандом после матча с «Бёрнли»

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему разговаривал на повышенных тонах с нападающим команды Эрлингом Холандом после матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли» (3:0).
Гвардиола рассказал о конфликте с Холандом после матча с «Бёрнли»
  • AP
  • © Emrah Gurel

«Команде нужно было играть более прямолинейно с Эрлингом, и мы показали такой футбол во втором тайме. Холанд всё время хочет пас. Он говорил: «Пасуйте мне, один на один, и я сделаю это». Но когда до конца тайма остаётся две-три минуты… Ковачич и Родри потеряли мяч из-за этого. Поэтому Силва был прав, не дав ему ещё один пас. Однако это не проблема. Холанд забил два мяча и очень счастлив», — приводит слова тренера Sky Sports.

Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».

После игры Гвардиола подошёл к нападающему и начал высказывать недовольство.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» в первом туре АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить