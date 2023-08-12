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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» в первом матче сезона-2023/24 АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Бёрнли» в матче 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча на стадионе «Тёрф Мур» завершилась со счётом 3:0.

В манчестерской команде дубль оформил Эрлинг Холанд (4-я, 36-я минуты), также отличился Родриго Эрнандес (75-я).

Нападающий «Бёрнли» Анасс Зарури получил красную карточку на 95-й минуте матча.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков после 38 матчей.

Ранее полузащитник «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо отказался переходить в «Ливерпуль» за €127 млн.

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