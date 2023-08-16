«Манчестер Сити» и «Севилья» объявили стартовые составы на Суперкубок УЕФА

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Севильи» на матч за Суперкубок УЕФА.

В составе «Манчестер Сити» с первых минут выйдут: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке, Родри, Ковачич, Фоден, Палмер, Грилиш, Холанд.

За «Севилью» сыграют: Буну, Акунья, Гудель, Баде, Навас, Ракитич, Жордан, Оливер Торрес, Ламела, Окампос, Эн-Несери.

Напомним, что английский клуб стал победителем Лиги чемпионов, а испанский — Лиги Европы.

Встреча между командами пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Хосеп Гвардиола сообщил, что Кевин Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы.