Голевая машина: Месси забил в шестом матче подряд и вывел «Интер Майами» в финал Кубка лиг

Лионель Месси стал одним из главных героев полуфинала Кубка лиг между «Интер Майами» и «Филадельфия Юнион». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды аргентинца, а он стал автором победного гола, поразив ворота соперника шикарным дальним ударом. Благодаря этому подопечные Херардо Мартино впервые в истории вышли в решающий раунд международного турнира, а семикратный обладатель «Золотого мяча» поднялся на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В первые годы своего существования «Интер Майами» нельзя было назвать сверхуспешным клубом. В Главной футбольной лиге (МЛС) команда из Флориды не поднималась выше 12-й строчки, в национальном кубковом турнире не пробивалась дальше 1/16 финала, а в международных соревнованиях и вовсе не принимала участия. Но всё это было до появления Лионеля Месси, сходу превратившего «Вайс Сити» не только в одного из самых популярных, но и сильнейших представителей американского футбола. И если первое подразумевалось одним его переходом, то второе стало возможно благодаря его невероятным выступлениям и результативности.

В преддверии полуфинала Кубка лиг с «Филадельфией» в активе аргентинца значилось восемь голов в пяти матчах. Причём семикратный обладатель «Золотого мяча» обходился без «выходных» и отличался в каждой встрече. Поочерёдно от него пострадали «Крус Асуль», «Атланта Юнайтед», «Орландо Сити», «Даллас» и «Шарлотт». В противостоянии с последним несколько дней назад Месси поставил эффектную точку (4:0). Теперь же настала очередь одной из сильнейших команд МЛС. За последние три сезона «Юнион» дважды занимал первое место в Восточной конференции и один раз добрался до финала плей-офф.

Тем удивительнее было наблюдать за тем, как один из лидеров американского футбола ничего не может поделать с номинально худшим коллективом нынешнего сезона. Уже на третьей минуте Хосеф Мартинес откликнулся на дальний заброс Сергея Кривцова и открыл счёт, с тремя точными ударами ворвавшись в десятку лучших бомбардиров соревнования. И заставив местных комментаторов напомнить, что ещё до приезда Месси тот был одним из лучших снайперов МЛС и лидером «Атланты», наколотившим за неё 111 мячей в 158 встречах.

И хотя действующий чемпион мира вряд ли мог слышать фразу: «Как тебе такое, Лионель Мессси?», ответ последовал практически незамедлительно. Уже 17 минут спустя всё тот же Мартинес получил болезненный удар по ногам в середине поля и выключился из эпизода, но его именитый партнёр подхватил мяч, протащил его вперёд и примерно с 27 метров точно выстрелил в дальний угол ворот Андре Блэйка.

Благодаря этому, Месси не только укрепился на вершине гонки бомбардиров Кубка лиг, но и вышел на третье место в не самой богатой истории «Интера». В активе Лионеля стало девять мячей — столько же у Мартинеса и Роберта Тейлора. Но если колумбийцу для этого потребовалось 30 встреч, а финну — 66, то аргентинцу всего шесть.

И нет сомнений, что ещё до конца нынешнего сезона Месси может не только обойти Леонардо Кампанью (16) и подняться на вторую строчку, но и стать абсолютным рекордсменом клуба. На данный момент первую позицию удерживает его соотечественник Гонсало Игуаин, в 70 играх отличившийся 29 раз.

Забегая вперёд, «выстрел» Месси оказался победным. Но назвать матч с «Филадельфией» проходным нельзя. Да, по счёту «Интер» более чем уверенно расправился со своим соперником (4:1), но по игре не превосходил хозяев. Ещё до перерыва те нанесли девять ударов по воротам, а в общей сложности за матч набралось 16 — в три раза больше, чем у гостей (пять). Но в какие-то моменты подопечных Джима Кёртина подводила реализации, в другие — выше всяких похвал действовал голкипер Дрейк Коллендер. Чего стоит его сейв после попадания Криса Донована во второй половине.

К этому моменту «Интер» уже вёл с разницей в три мяча — в компенсированное к первому тайму время счёт своим голам в США открыл Жорди Альба. А в концовке второго коллективы забили по разу — на эффектный удар «шведой» Алехандро Бедойи из пределов штрафной гости ответили взятием ворот в исполнении Давида Руиса. И вновь не обошлось без Месси, вместе с Деандре Йедлином организовавшим трёхходовую комбинацию.

После такого аргентинец не мог не пребывать в отличном настроении, но всё равно пропустил послематчевое интервью. Однако не оставил фанатов «Вайс Сити» без комментария. Как он написал в социальных сетях, команда трудилась ради выхода в финал и добилась поставленной цели. И теперь ей осталось сделать последний шаг.

В свою очередь, наставник «Филадельфии» был более красноречив. Кёртин восхитился нынешней формой «Интера» и предположил, что со временем тот будет лишь набирать обороты и станет сильнейшим в МЛС, если уже не достиг этого. Не обошёл он и тему Месси, поклонники которого в большом количестве присутствовали на «Субару Парк» в Честере.

«Конечно, я думаю, что даже если вы болельщик «Юнион», вы должны уважать и любить то, как играет Месси, и то, какой он человек и одноклубник. По этому поводу у меня нет вопросов. Было ли [на стадионе] много розового? Конечно. Так будет везде, куда бы он ни приехал. Я вырос в Филадельфии. Я фанат «Севенти Сиксерс», но я также люблю Майкла Джордана», — цитирует Кёртина The Miami Herald.

По словам специалиста, его восхищают не только мастерство Месси, но и его отношение к делу. Ведь в США он приехал, будучи одним из величайших спортсменов в истории, но при этом не снизил требований к себе и продолжил подтверждать свой уровень.

«Он — звезда мирового масштаба. Буквально лучший из когда-либо игравших в наш вид спорта, и его поведение говорит о его скромности. Это заметно. Не говорю, что я его знаю. Но я понимаю, как ведут себя на поле люди, которые уже обладают статусом сильнейшего футболиста, но при этом по-прежнему ведут себя просто и хотят побеждать», — добавил Кёртин.

В очередной раз продемонстрировать миру свою неутолимую жажду трофеев Месси предстоит 20 августа, когда «Интер» сойдётся с «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг. В полуфинале тот справился с грозным «Монтерреем» с Серхио Каналесом и Эктором Морено в составе, а до этого отправил пять безответных мячей в ворота «Миннесоты» с Теэму Пукки, отлично знакомым российским болельщикам по Евро-2020. Но сумеют ли подопечные Гари Смита сдержать одного из величайших футболистов в истории? Пока кажется, что это никому не под силу.