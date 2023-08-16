Гол Месси помог «Интер Майами» победить «Филадельфию Юнион» и выйти в финал Кубка лиг

«Интер Майами» обыграл «Филадельфию Юнион» в матче 1/2 финала Кубка лиг.

Встреча проходила на стадионе «Субару Парк» в Честере и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Херардо Мартино.

В составе гостей забитыми мячами отметились Хосеф Мартинес (третья), Лионель Месси (20-я), Жорди Альба (45 + 3) и Давид Руис (84-я). У хозяев отличился Алехандро Бедойя (73-я).

Таким образом, клуб Дэвида Бекхэма вышел в финал турнира, где сыграет с «Нэшвиллом».

Ранее сообщалось, как главный тренер «Интер Майами» Мартино прокомментировал травму Месси.