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Гол Месси помог «Интер Майами» победить «Филадельфию Юнион» и выйти в финал Кубка лиг

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«Интер Майами» обыграл «Филадельфию Юнион» в матче 1/2 финала Кубка лиг.
Гол Месси помог «Интер Майами» победить «Филадельфию Юнион» и выйти в финал Кубка лиг
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила на стадионе «Субару Парк» в Честере и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Херардо Мартино.

В составе гостей забитыми мячами отметились Хосеф Мартинес (третья), Лионель Месси (20-я), Жорди Альба (45 + 3) и Давид Руис (84-я). У хозяев отличился Алехандро Бедойя (73-я).

Таким образом, клуб Дэвида Бекхэма вышел в финал турнира, где сыграет с «Нэшвиллом».

Ранее сообщалось, как главный тренер «Интер Майами» Мартино прокомментировал травму Месси.

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