Главный тренер «Интер Майами» считает, что травма Месси несерьёзная
- AFP
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«Я присутствовал лишь на части тренировки, потому что у меня была встреча. Но если бы было что-то серьёзное, я уверен, все были бы потрясены. Но всё было в порядке», — цитирует Мартино Goal.
Напомним, что игрок оступился и подвернул лодыжку, по этой причине он досрочно покинул занятие.
В июле Месси подписал контракт с «Интер Майами» на правах свободного агента. Соглашение действует до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».