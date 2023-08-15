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Главный тренер «Интер Майами» считает, что травма Месси несерьёзная

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Главный тренер «Интер Майами» Тата Мартино прокомментировал травму нападающего Лионеля Месси.
Главный тренер «Интер Майами» считает, что травма Месси несерьёзная
  • AFP
  • © Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Я присутствовал лишь на части тренировки, потому что у меня была встреча. Но если бы было что-то серьёзное, я уверен, все были бы потрясены. Но всё было в порядке», — цитирует Мартино Goal.

Напомним, что игрок оступился и подвернул лодыжку, по этой причине он досрочно покинул занятие.

В июле Месси подписал контракт с «Интер Майами» на правах свободного агента. Соглашение действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

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