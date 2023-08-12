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Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

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Аргентинский нападающий «Интер Майами» отметился голом в матче 1/4 финала Кубка лиг против «Шарлотта».

Встреча проходила на стадионе «Форт-Лодердейл» в Майами (Флорида, США) и завершилась со счётом 4:0.

Таким образом, 36-летний аргентинец вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». На счету нападающего восемь голов в пяти матчах за американскую команду.

Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров «Интер Майами» с 29 голами соотечественник Месси форвард Гонсало Игуаин. Второе место занимает эквадорский нападающий Леонардо Кампана, забивший 16 мячей.

Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» и выйти в полуфинал Кубка лиг.

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