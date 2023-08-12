Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» и выйти в полуфинал Кубка лиг

«Интер Майами» обыграл «Шарлотт» в матче 1/4 финала Кубка лиг.

Встреча проходила на стадионе «Форт-Лодердейл» в Майами (Флорида, США) и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий и капитан Лионель Месси, форвард Хосеф Мартинес с пенальти и полузащитник Роберт Тэйлор.

Защитник гостей Адилсон Маланда записал на свой счёт автогол.

Таким образом, клуб Дэвида Бекхэма вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем игры «Филадельфия Юнион» — «Керетаро».

Ранее сообщалось, что дебютный матч Месси в чемпионате МЛС перенесён.