Узнать больше

Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» и выйти в полуфинал Кубка лиг

Короткая ссылка
«Интер Майами» обыграл «Шарлотт» в матче 1/4 финала Кубка лиг.

Встреча проходила на стадионе «Форт-Лодердейл» в Майами (Флорида, США) и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий и капитан Лионель Месси, форвард Хосеф Мартинес с пенальти и полузащитник Роберт Тэйлор.

Защитник гостей Адилсон Маланда записал на свой счёт автогол.

Таким образом, клуб Дэвида Бекхэма вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем игры «Филадельфия Юнион» — «Керетаро».

Ранее сообщалось, что дебютный матч Месси в чемпионате МЛС перенесён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить