Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» и выйти в полуфинал Кубка лиг
Встреча проходила на стадионе «Форт-Лодердейл» в Майами (Флорида, США) и завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий и капитан Лионель Месси, форвард Хосеф Мартинес с пенальти и полузащитник Роберт Тэйлор.
Защитник гостей Адилсон Маланда записал на свой счёт автогол.
Таким образом, клуб Дэвида Бекхэма вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем игры «Филадельфия Юнион» — «Керетаро».
Ранее сообщалось, что дебютный матч Месси в чемпионате МЛС перенесён.