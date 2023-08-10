Дебютный матч Месси в чемпионате МЛС перенесён

Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги США и Канады (МЛС) объявила о переносе матча 23 тура «Интер Майами» — «Шарлотт», который был запланирован на 21 августа.

Встреча должна была состояться 21 августа, но была перенесена из-за выхода команд в четвертьфинал Кубка лиг, где они сыграют 12 августа.

В предстоящей игре должен был состояться официальный дебют нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в МЛС.

36-летний аргентинец уже провёл за американскую команду три матча в Кубке лиг и забил пять мячей.

После 22 туров MLS «цапли» занимают последнее место в Восточной конференции с 15 очками.

Ранее сообщалось, что Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».