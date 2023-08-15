Месси получил повреждение на тренировке «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение во время тренировки.

«Если бы это было серьёзно, все игроки были бы в шоке, а поскольку все были в порядке, я думаю, что ничего страшного», — цитирует главного тренера Тату Мартино RMC Sport.

Игрок оступился и подвернул лодыжку, по этой причине он досрочно покинул занятие.

Напомним, что Месси в июле подписал контракт с «Интер Майами» на правах свободного агента. Соглашение действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».