Месси вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

«Интер Майами» обыграл «Филадельфия Юнион» в матче 1/2 финала Кубка лиг.

Встреча проходила на стадионе «Субару Парк» в Честере и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Херардо Мартино.

В составе гостей забитыми мячами отметились Хосеф Мартинес (третья), Лионель Месси (20-я), Жорди Альба (45 + 3) и Давид Руис (84-я). У хозяев отличился Алехандро Бедойя (73-я).

Таким образом, Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», забив девять мячей и обогнав полузащитника Роберта Тэйлора, на счету которого восемь голов в составе клуба.

Ранее сообщалось, что посетителя ресторана избили за попытку сделать фото Месси и Бекхэма.