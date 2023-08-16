Месси: мы работали, чтобы выйти в финал, остался последний шаг
- Gettyimages.ru
«Мы работали, чтобы выйти в финал, и мы это сделали! Остался последний маленький шаг...» — написал Месси в социальных сетях.
Встреча проходила на стадионе «Субару Парк» в Честере и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Херардо Мартино.
В составе гостей забитыми мячами отметились Хосеф Мартинес (третья), Лионель Месси (20-я), Жорди Альба (45 + 3) и Давид Руис (84-я). У хозяев отличился Алехандро Бедойя (73-я).
Таким образом, клуб Дэвида Бекхэма вышел в финал турнира, где сыграет с «Нэшвиллом».
Ранее Месси вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».