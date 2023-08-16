Месси: мы работали, чтобы выйти в финал, остался последний шаг

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу над «Филадельфия Юнион» в матче 1/2 финала Кубка лиг.

«Мы работали, чтобы выйти в финал, и мы это сделали! Остался последний маленький шаг...» — написал Месси в социальных сетях.

Встреча проходила на стадионе «Субару Парк» в Честере и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Херардо Мартино.

В составе гостей забитыми мячами отметились Хосеф Мартинес (третья), Лионель Месси (20-я), Жорди Альба (45 + 3) и Давид Руис (84-я). У хозяев отличился Алехандро Бедойя (73-я).

Таким образом, клуб Дэвида Бекхэма вышел в финал турнира, где сыграет с «Нэшвиллом».

Ранее Месси вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».